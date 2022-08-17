Johnny Depp'in Türkiye konserinin fiyatı ne kadar? Johnny Depp İstanbul konseri fiyatları!

Amber Heard ile olaylı geçen dava süreçleri sonrasında Johnny Depp'in konser için Türkiye'ye geleceği haberi magazin gündeminde yer aldı. Johnny Depp'in konserinin fiyatı ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki Johnny Depp'in Türkiye konser fiyatları ne kadar? İşte Johnny Depp İstanbul konseri fiyatları!

Amber Heard davası ile dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Johnny Depp, Hollywood Vampires rock grubu ile Türkiye'ye geliyor. 10 Haziran 2023'te Lifepark'ta gerçekleşecek Johnny Depp'in konser fiyatı araştırılmaya başlandı. Peki Johnny Depp'in Türkiye konseri fiyatı ne kadar? Johnny Depp İstanbul konseri fiyatları!

JOHNNY DEPP'İN TÜRKİYE KONSERİ FİYATI NE KADAR?

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp, 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubu ile Türkiye'ye geliyor. 10 Haziran 2023'te Lifepark İstanbul'da gerçekleşecek konserin fiyatının ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Hollywood Vampires rock grubunun İstanbul konser biletleri, Normal alan için 890TL, Sahne önü için 2.250.000TL ve VIP Lounge 5.000.000 TL'den satışa çıkarıldı.

JOHNNY DEPP İSTANBUL KONSER FİYATLARI!

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