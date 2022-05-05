Johnny Depp davası ne oldu? Johnny Depp davayı kazandı mı? (Johnny Depp , Amber Heard'ün Elon Musk,Cara Delevingne)

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard arasındaki dava gündemdeki sıcaklığını koruyor. Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu. Johnny Depp davası ne oldu?

JOHNNY DEPP DAVASI NE OLDU?

Dünyaca ünlü oyuncu, eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde iddialı bir kanıt sundu. Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.

ELON MUSK ÜÇLÜ İLİŞKİYİ YALANLADI

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını yalanladı. Teknoloji milyarderi, Cara Delevingne ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını ve onun da bunu doğrulayacağını ifade etti.

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