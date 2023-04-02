Serinin yeni filmi olan John Wick 4'ün izleyici ile buluşması ile birlikte izleyiciler tarafından John Wick 5 gelecek mi? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Bir süredir gündemdeki yerini korumakta olan bu soruya dair araştırmalar internet üzerinde devam ediyor. Peki, John Wick 5 gelecek mi? John Wick yeni filmi çıkacak mı, çıkmayacak mı? John Wick 5 filmi çekilecek mi?

22 Mart tarihinde John Wick 4'ün vizyona girmesinin ardından beşinci film konuşulmaya ve araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren John Wick 5 gelecek mi? Sorusu, akıllarda soru işareti bırakıyor. Konu hakkında başrol Keanu Reeves'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki, John Wick 5 gelecek mi? John Wick yeni filmi çıkacak mı, çıkmayacak mı? John Wick 5 filmi çekilecek mi?

JOHN WİCK 5 GELECEK Mİ?

John Wick 5 için Entertainment Weekly'ye konuşan Reeves, serinin yeni filmi için tek şartın önetmen koltuğunda oturan Chad Stahelski'nin seride yönetmen olarak kalması oldu. Yapılan açıklamalarda filmin senaryosu ile çelişen durumlar nedeniyle birçok izleyicinin aklında soru işaretleri oluştu. Fakat yeni filmde neler olacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

JOHN WİCK 4 NETFLİX'DE VAR MI?

John Wick serisinin yeni yapımı John Wick 4 beyaz perdede yayınlanacak ve herhangi bir dijital platform üzerinde yer almayacak. Buna göre John Wick 4 Netflix üzerinde yer almayacak. Yakınınızda bulunan sinema salonları ile iletişime geçerek sinema salonlarında yayınlanmakta olan John Wick 4 filmini izleyebilirsiniz. İngiltere prömiyeri yapılan filmin prömiyerine birçok ünlü oyuncu da katılım sağladı. John Wick: Bölüm 4'ün galası, Londra'dakiCineworld Leicester Meydanı'ında yapıldı.