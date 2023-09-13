John Wick serisinin beşinci filmi merak konusu oldu. Ünlü aksiyon film serisi John Wick'in beşinci filmi çıkacak mı sorusu, serinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Peki, John Wick 5 çıkacak mı? John Wick 5 ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar...

John Wick 5 çıkacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen film serisinin devamı gelecek mi merak konusu oldu. Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı John Wick serisinin yeni filmi ne zaman yayınlanacak araştırılmaktadır. Peki, John Wick 5 çıkacak mı? John Wick 5 ne zaman vizyona girecek? Detaylar haberimizde...

JOHN WİCK KONUSU NEDİR?

John Wick, 2014 yılında yayınlanan Amerikan aksiyon filmidir. Chad Stahelski ve David Leitch tarafından yönetilmiş, baş rolünü Keanu Reeves'in canlandırmıştır. Evlendiği için emekliye ayrılan bir tetikçinin, antika arabasının çalınması ve ölen karısından hediye olarak kendisine bırakılan köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan senaryoyu işlemektedir. 10 Şubat 2017 tarihinde John Wick: Bölüm 2, 9 Mayıs 2019 tarihinde ise John Wick 3: Parabellum yayınlandı.

JOHN WİCK FİLMİNDE NE OLDU?

Filmde John Wick, Yüksek Masa'ya karşı intikamını almak için yeraltında saklanan Bowery King ile birlikte çalışıyor. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünyanın dört bir yanında güçlü ittifaklara sahip yeni bir düşmanla ve eski dostları düşmana çeviren güçlerle yüzleşmek zorunda kalıyor

JOHN WİCK 5 ÇIKACAK MI?

John Wick'in yönetmeni Chad Stahelski, bir röportajında serinin devam edeceğini açıklamıştı. Filmin yapım şirketi de John Wick 5 filminin çıkacağı yönündeki haberleri doğrulamıştır.