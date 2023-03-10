John Wick 4 ne zaman vizyona girecek? John Wick 4 ne zaman çıkacak? İşte John Wick 4 hakkında merak edilenler!

Sevilen film serisinin yeni filmi olan John Wick 4 ne zaman vizyona girecek? Sorusu, yapılan tanıtımın ardından izleyiciler tarafından heyecanla İnternet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, ne zaman vizyona girecek? John Wick 4 ne zaman çıkacak? İşte John Wick 4 hakkında merak edilenler!

Keanu Reeves'ın başrolde olduğu John Wick serisinin yeni filmi John Wick 4 ne zaman vizyona girecek? Sorusu, arama motorları üzerinde sık sık araştırılmakta. İzleyiciler tarafından vizyona girdiği tarihten itibaren yoğun ilgi gören film serisinin, yeni filmi araştırılmaya devam ediyor. Peki, ne zaman vizyona girecek? John Wick 4 ne zaman çıkacak? İşte John Wick 4 hakkında merak edilenler!

JOHN WİCK 4 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

John Wick filml serisinin yeni filmi olarak vizyona girecek olan John Wick 4'ün son fragmanı da yayınlandı. Yoğun ilgi görmekte olan film serinin yeni yapımının 24 Mart 2023 tarihinde vizyona girmesi öngörülmekte. Yapılacak olan resmi duyurunun ardından bu tarih netlik kazanacaktır.

JOHN WİCK 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İngiltere prömiyeri yapılan filmin prömiyerine birçok ünlü oyuncu da katılım sağladı. John Wick: Bölüm 4'ün galası, Londra'dakiCineworld Leicester Meydanı'ında yapıldı.

JOHN WİCK 4 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İlgi gören ve oldukça sevilen serinin yeni yapımında Keanu Reeves, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada ve Donnie Yen gibi isimler yer alıyor.