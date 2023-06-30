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John Wick 3 ne anlatıyor, konusu ne? John Wick 3 oyuncu kadrosu! John Wick 3 oyuncuları kimler?

John Wick 3 ne anlatıyor, konusu ne? John Wick 3 oyuncu kadrosu! John Wick 3 oyuncuları kimler?

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ATV ekranlarında yayınlanan John Wick 3 filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, John Wick 3 filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Bizum Hoca 2 oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 ne anlatıyor, konusu ne? Bizum Hoca 2 oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken John Wick 3 filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, John Wick 3 ne anlatıyor, konusu ne? John Wick 3 oyuncu kadrosu! John Wick 3 oyuncuları kimler?Detaylar haberimizde...

JOHN WİCK OYUNCU KADROSU!

Keanu Reeves - John Wick

Ian McShane - Winston

Mark Dacascos - Zero

Laurence Fishburne - "The Bowery King"

Asia Kate Dillon - "The Adjudicator"

Halle Berry - Sofia

Anjelica Huston - "The Director"

Saïd Taghmaoui - "The Elder"

Jerome Flynn - Berrada

Cecep Arif Rahman - Shinobi #1 (Zero'nun öğrencisi)

Yayan Ruhian - Shinobi #2 (Zero'nun öğrencisi)

Boban Marjanovic - Ernest

Randall Duk Kim - Doktor

JOHN WİCK KONUSU NE?

John Wick: Bölüm 3; başrolünü Keanu Reeves'in üstlendiği 2019 yılında vizyona giren Amerikan yapımı bir aksiyon filmidir. John Wick ve John Wick: Bölüm 2'nin devam filmidir. İlk ve ikinci filmdeki zincirleme oluşan olayların devamını göstermektedir. Çekimlerine 2018'in başında başlandı ve 29 Mayıs 2019'da vizyona girdi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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