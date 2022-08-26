John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları kimler?
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Başrollerinde Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane rol aldığı John Wick 2 filminin konusu merak ediliyor. Peki, John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları kimler?
Başarılı aksiyon filmi John Wick'in devam filmi olacak John Wick'in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Peki, John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...
Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir.
Başarılı aksiyon filmi John Wick'in devam filmi olacak John Wick'in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin başrolünde yine Keanu Reeves'i izleyeceğiz. Filmin kadrosunda Ruby Rose, Bridget Moynahan, Ian McShane, Peter Stormare, Laurence Fishburne, John Leguizamo ve Common gibi isimler de yer alıyor.
Keanu Reeves
Ruby Rose
Bridget Moynahan
Ian McShane
Peter Stormare
Laurence Fishburne
John Leguizamo
Common
Yapım Yılı : 2017
Yönetmen : Chad Stahelski
Oyuncular : Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane
Türü : Aksiyon / Gerilim