Başarılı aksiyon filmi John Wick'in devam filmi olacak John Wick'in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Peki, John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

JOHN WİCK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir.

Başarılı aksiyon filmi John Wick'in devam filmi olacak John Wick'in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin başrolünde yine Keanu Reeves'i izleyeceğiz. Filmin kadrosunda Ruby Rose, Bridget Moynahan, Ian McShane, Peter Stormare, Laurence Fishburne, John Leguizamo ve Common gibi isimler de yer alıyor.

JOHN WICK 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Keanu Reeves

Ruby Rose

Bridget Moynahan

Ian McShane

Peter Stormare

Laurence Fishburne

John Leguizamo

Common

JOHN WİCK 2 FİLMİ KÜNYESİ

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen : Chad Stahelski

Oyuncular : Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane

Türü : Aksiyon / Gerilim