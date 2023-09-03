3 Eylül Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada Toplam Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" adlı ünlü tablosunda resmettiği İnci Küpeli Kız'la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 3 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sanığı korkunç hayalet" hangisinin sözlük tanımıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi Toplam Johannes Vermer'in "İnci Küpeli Kız" adlı ünlütablosunda resmettiğiİnci Küpeli Kız'la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? hangisinin sözlük tanımıdır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 Eylül PAZAR 100 BİN LİRALIK SORUSU

"Toplam Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" adlı ünlü tablosunda resmettiği İnci Küpeli Kız'la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

A: Sağ kulağı görünür, sol kulağı görünmez.

B: Sol kulağı görünür, sağ kulağı görünmez.

C: Sağ kulağı da sol kulağı da görünür

D: Sağ Kulağı da sol kulağı da görünmez

Johannes Vermer'in "İnci Küpeli Kız" tablosu

Cevap: B