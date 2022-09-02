(Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp...) Kim Milyoner Olmak İster 2 Eylül Soru Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
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2 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp...) Kim Milyoner Olmak İster 2 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 2 EYLÜL CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU
Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
A-) Yılan ısırması
B-) Elektrik çarpması
C-) Alerji nöbeti
D-) Arı sokması
Doğru Cevap : D şıkkı