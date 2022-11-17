Johan Hamel kimdir? Hakem Johan Hamel neden hayatını kaybetti?

Fransız hakem Johan Hamel hayatını kaybetti. Johan Hamel kimdir, kaç yaşında? Johan Hamel neden hayatını kaybetti? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

FİFA kokartlı Başarılı Fransız hakem Johan Hamel'in vefat haberi dünya futbol camiasını yasa boğdu. Hamel son olarak Fransa Ligue 1'de 6 Kasım'da Lille ile Rennes arasında oynanan maçı yönetmişti. Dün akşam çıktığı antrenmanda ani bir şekilde hayatını kaybeden Hamel'in ölüm nedeni merak edildi. Peki, Johan Hamel kimdir, neden öldü? Detaylarv haberimizde...

HAKEM JOHAN HAMEL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Fransa Ligue 1'de 10 gün önce maç yöneten, geçen Pazar günü ise VAR'da görev alan hakem Johan Hamel hayatını kaybetti. Fransız futbol hakemi Johan Hamel, antrenman sırasında geçirdiği felç sonrası 42 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini, Fransız Elit Futbol Hakemleri Birliği (SAFE) duyurdu.

JOHAN HAMEL KİMDİR?

Johan Hamel 11 Ekim 1980 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. İlk profesyonel maçını 2011'de yönetti. 2015-16 sezonunda Ligue 1'de resmi olarak hakem oldu. Ligue 1'de son olarak 6 Kasım'daki Lille-Rennes mücadelesini yöneten Hamel, 13 Kasım'da Paris Saint-Germain'in Auxerre'i ağırladığı maçta ise video yardımcı hakem olarak görev yapmıştı. Hamel, 2015-16 sezonundan bu yana görev aldığı Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 135 karşılaşma yönetti.