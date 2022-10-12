Joel Shulman kimdir? Nereli, mesleği ne? Joel Shulman ne iş yapıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Joel Shulman ile görüşmesinin ardından Joel Shulman kimdir merak edildi. Peki, Joel Shulman serveti, nereli olduğu ve mesleği de merak edilenler arasında. Peki, Joel Shulman kim?