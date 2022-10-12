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Joel Shulman kimdir? Nereli, mesleği ne? Joel Shulman ne iş yapıyor?

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Joel Shulman ile görüşmesinin ardından Joel Shulman kimdir merak edildi. Peki, Joel Shulman serveti, nereli olduğu ve mesleği de merak edilenler arasında. Peki, Joel Shulman kim?

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Joel Shulman kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Joel Shulman ile görüşmesinin ardından Joel Shulman kimdir merak edildi. Peki, Joel Shulman serveti, nereli olduğu ve mesleği de merak edilenler arasında. Peki, Joel Shulman kim? İşte detaylar...

JOEL SHULMAN KİMDİR?

Joel Shulman akademisyen ve yatırımcıdır. Harvard Kennedy School'da okumuş ve Michigan Eyalet Üniversitesi'nde Finans alanında Doktora yapmıştır. ERShares isimli finans sektöründe faaliyet gösteren şirketin kurucu ortağıdır.

Joel Shulman kimdir? Nereli, mesleği ne? Joel Shulman ne iş yapıyor?

İş Adamı Shulman, Orta Asya ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde sermaye piyasalarının gelişiminde sağladığı katkıyla tanınmaktadır. Ayrıca Joel Shulman, Dünya Bankası'nda danışmanlık görevi yürütmektedir.

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