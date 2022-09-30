Joe Biden 'Tayfundan etkilenecek herkes aşı olmalı' dedi mi? ABD Başkanı Joe Biden Ian kasırgası öncesi aşı çağrısında bulundu mu?

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ABD Başkanı Joe Biden "Tayfundan etkilenecek herkes aşı olmalı" dediği iddia edildi. Peki, Joe Biden "Tayfundan etkilenecek herkes aşı olmalı" dedi mi? Joe Biden Ian kasırgası öncesi aşı çağrısında bulundu mu? İşte detaylar…

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından paylaştığı görüntü ile ABD Başkanı Joe Biden "Tayfundan etkilenecek herkes aşı olmalı" dediği iddia edildi iddia edildi. Peki, Joe Biden "Tayfundan etkilenecek herkes aşı olmalı" dedi mi? Joe Biden Ian kasırgası öncesi aşı çağrısında bulundu mu? Detaylar haberimizde…

JOE BİDEN "TAYFUNDAN ETKİLENECEK HERKES AŞI OLMALI" DEDİ Mİ?

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından paylaştığı görsel ile Ian kasırgası öncesi "Tayfundan etkilenecek herkes aşı olmalı" dediği iddia edildi. Teyit.org'un haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklaması güncel değil, 11 Ağustos 2021 tarihine ait olduğu için iddia gerçeği yansıtmamaktadır.