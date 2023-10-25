Bir sosyal medya kullanıcısının Joe Biden hakkında ileri sürdüğü iddialar gündem oldu. Joe Biden'in hareketlerinden yola çıkarak yaptığı yorumlarla iddiasını destekleyen kişi, Joe Biden'ın klon olduğunu iddia etti. Peki, Joe Biden klon mu?

Joe Biden'ın yüzünün maske olduğunu, ısı sebebiyle maskesinin görünümünün değiştiğini söyleyen sosyal medya kullanıcısı bu açıklamasını görsellerle destekledi. Peki, Joe Biden klon mu? Joe Biden maske mi takıyor?

JOE BİDEN KLON MU?

Bir sosyal medya kullanıcısı Joe Biden'in hareketlerinden yola çıkarak yaptığı yorumlarla ABD başkanının klon olduğunu iddia etti. Joe Biden'ın yüzünün maske olduğunu, ısı sebebiyle maskesinin görünümünün değiştiğini söyleyen sosyal medya kullanıcısı bu açıklamasını görsellerle destekledi. İşte o iddiadan detaylar…

Joe Biden'ın yüzünün maske olduğunu, ısı sebebiyle maskesinin görünümünün değiştiğini ileri sürdü:

Joe Biden'ın gözlerini hiç kırpmadan konuştuğu anlara dikkat çekti.

Joe Biden'ın, Netanyahu ile aynı karede olduğu görsel de iddiaları desteklemek için paylaşımda yer aldı.

Joe Biden boy: 1,83 m

Netanyahu boy: 1,84 m