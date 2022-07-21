Biden'ın kanser sözleri kafa karıştırdı! Beyaz Saray açıklama yapmak zorunda kaldı. Peki, Joe Biden kanser mi oldu, ne kanseri? ABD Başkanı Biden ne kanseri oldu, hastalandı mı? Biden'ın sağlık durumu nasıl?

JOE BİDEN KANSER Mİ OLDU? BİDEN NE KANSERİ?

ABD Başkanı Biden, İklim Değişikliği ile ilgili petrol rafinerilerinin bulunduğu bölgede "Ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en yüksek kanser oranına sahip bölgelerden biri" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler Türk ve dünya basınındaki birçok kuruluş tarafından Biden'ın kanser olduğunu açıkladığı yönünde yorumlandı. Ancak Beyaz Saray, Biden'ın yıllar önce yakalandığı cilt kanserine atıfta bulunduğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinde İklim Değişikliği konulu bir toplantıda açıklamalarda bulundu.

KANSER SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Eyaletteki petrol rafinerilerinin bulunduğu bölgede konuşmasını gerçekleştiren Biden, açıklamasının bir bölümünde, "Ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en yüksek kanser oranına sahip bölgelerden biri" ifadelerini kullandı.

BİDEN KANSERİ Mİ YAKALANDI?

Bu sözler dünya ve Türk basınındaki bazı kuruluşlar tarafından Biden'ın kanseri yakalandığını açıkladığı şekilde servis edildi. Ancak Beyaz Saray'da görevli Andrew Bates kısa süre sonra sosyal medyada yayılan bu yanlış anlaşılmaya nokta koyarak Biden'ın konuşmasında yıllar önce geçirdiği cilt kanserine atıf bulunduğunu ifade etti.