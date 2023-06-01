Peki, Joe Biden kaç yaşında? Joe Biden kaç yılında seçildi? ABD Başkanı Joe Biden kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

JOE BİDEN KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin görevdeki 46. başkanı olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır. Demokrat Partinin üyesi olan Biden, 2009-2017 yılları arası ABD'nin 47. başkan yardımcılığı, 1973-2009 yılları arasında ise Delaware Senatörlüğü görevlerini üstlenmiştir.

Scranton, Pensilvanya'da doğup New Castle County, Delaware'de büyüyen Biden, 1968'de Syracuse Üniversitesinden hukuk diplomasını almadan önce Delaware Üniversitesinde okumuştu. 1970'te New Castle County Meclis Üyesi seçildi. 1972'de Delaware'den Senatoya seçildiğinde, Amerikan tarihinin en genç altıncı senatörü oldu. 1991'deki Körfez Savaşı'na politik düzlemde karşı çıktı, ancak Doğu Avrupa'daki ülkelerin NATO'ya yakınlaşmasını ve Yugoslav Savaşları'na yapılan askerî müdahaleyi destekledi. 2002'de Irak Savaşı'na onay veren kararıda destekledi, ancak 2007'de bölge üzerindeki Amerikan birliklerinin sayısının artırılması kararına karşı geldi. 1987-1995 arasında uyuşturucu, artan suç ve sivil özgürlük problemleriyle ilgilenen Senato Yargı Komitesinin başkanlığını yaptı; Şiddetli Suç Kontrolü ve Yasa Uygulama Yasası ile Kadına Yönelik Şiddet Yasasını yürürlüğe geçirme çabasında önemli bir isim oldu. Yüksek Mahkeme'de, Robert Bork ve Clarence Thomas'ın tartışmalı duruşması gibi toplam altı çekişmeli duruşmayı denetledi.

Demokratik Parti'nin Başkan ve Başkan Yardımcısı adayları Biden ve Kamala Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde görevdeki Başkan Donald Trump ve başkan yardımcısı Mike Pence'i yenerek Başkan ve Başkan Yardımcısı seçildiler. Biden, seçilen en yaşlı başkan, Harris, ilk kadın başkan yardımcısı oldu. Yemin töreni olan 20 Ocak 2021'den sonra Biden'ın emirleri Covid-19 pandemisini ele aldı ve Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı. İlk görev günün'de Paris Anlaşması'na yeniden katıldı. Ve Nisan 2021'de Biden, tüm ABD birliklerinin Eylül 2021'e kadar Afganistan'dan çekileceğini duyurdu.

JOE BİDEN KAÇ YAŞINDA?

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden, 80 yaşındadır.