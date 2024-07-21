Joe Biden adaylıktan çekildi mi? ABD seçimlerinde Joe Biden neden çekildi?

ABD seçimlerinde Joe Biden adaylıktan çekildi mi, neden çekildi? Biden, 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi adaylıktan çekildiğini açıkladı. Joe Biden adaylıktan neden çekildiği merak ediliyor. Joe Biden kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Joe Biden adaylıktan neden çekildi? Detaylar haberimizdedir...

JOE BIDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Joe Biden'a yaşı ve zihinsel sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle 34 Demokrat isimden "başkanlık yarışından çekil" çağrısı gelmişti. 81 yaşındaki Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde şu ana kadar 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulunmuştu.

Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri'nde yarışması muhtemel iki isim, 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden ve 78 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump 28 Haziran akşamı canlı yayında karşı karşıya gelmişti. 4 yıl sonra gerçekleşen bu düello, kötü performansı nedeniyle Biden'a 'seçimden çekil' çağrılarıyla son bulmuştu.

JOE BIDEN NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?

İlerleyen yaşı nedeniyle adaylıktan çekilmesi istenen ABD Başkanı Joe Biden kararını verdi. Biden, 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi adaylıktan çekildiğini açıkladı.