Joe Aribo kimdir? Joe Aribo kaç yaşında, mevkisi ne hangi takımlarda oynadı?
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Galatasaray, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Joe Aribo için ısrarını sürdürüyor. Peki, Joe Aribo kimdir? Joe Aribo kaç yaşında, mevkisi ne hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Joe Aribo için İngiliz ekibine transfer teklifinde bulundu. Joe Aribo kimdir? Joe Aribo kaç yaşında, mevkisi ne hangi takımlarda oynadı?
JOE ARİBO KİMDİR?
Doğum tarihi: 21 Temmuz 1996 (26 yıl yaşında),
Camberwell, Londra, Birleşik Krallık
Şu andaki takımları: Southampton FC (#7 / Orta Saha),
Boy: 1,83 m
Joseph Oluwaseyi Temitope Ayodele-Aribo (d. 21 Temmuz 1996), Southampton takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Nijeryalı millî futbolcudur.