Joe Aribo kimdir? Joe Aribo kaç yaşında, mevkisi ne hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Joe Aribo için ısrarını sürdürüyor. Peki, Joe Aribo kimdir? Joe Aribo kaç yaşında, mevkisi ne hangi takımlarda oynadı?