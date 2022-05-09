Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti. Bunun ardından futbol severler, Jody Lukoki kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Jody Lukoki hangi takımda oynuyordu, kaç gol ve asisti var? merak etti. İşte ayrıntılar...

JODY LUKOKİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Bir dönem Yeni Malatyaspor forması giyen 29 Jody Lukoki hayatını kaybetti. Demokratik Kongolu futbolcunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Jody Lukoki hayatını kaybetti. 29 yaşındaki futbolcunun ölüm nedeni bilinmiyor.

"VEFAT ETTİĞİ HABERİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Yeni Malatyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

JODY LUKOKİ KİMDİR?

Jody Lukoki (Rüzgârın Oğlu lakaplı; 15 Kasım 1992 - 9 Mayıs 2022), en son FC Twente ve DR Kongo'da kanat oyuncusu olarak oynayan Kongolu-Hollandalı profesyonel bir futbolcuydu.

Ajax, SC Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets ve Twente takımlarında oynayan Jody Lukoki; kariyerinde toplam 316 maçta forma giyerken 48 gol ile 48 asist kaydetti. Lukoki; 3 kez de Demokratik Kongo Cumhuriyeti A Milli Takım formasını giydi.

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