Masterchef Avustralya, 46 yaşındaki ünlü şef Jock Zonfrillo'nun Melbourne'de öldüğü açıklanmıştı. Peki, Jock Zonfrillo kimdir? Jock Zonfrillo neden öldü?

JOCK ZONFRİLLO KİMDİR?

Jock Zonfrillo, İskoç bir şef, televizyon sunucusu ve restoran işletmecisiydi. Orana Vakfı'nın kurucusu ve MasterChef Avustralya'da jüri üyesiydi.

Glasgow'da İtalyan bir baba ve İskoç bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jock Zonfrillo, 20 yaşında Avustralya'ya taşındı ve 2019'da MasterChef'te jüri üyesi olmadan önce 20 yılı aşkın bir süre Sidney ve Adelaide'de ünlü restoranlar işletti.

JOCK ZONFRİLLO NEDEN ÖLDÜ?

Kanaldan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"MasterChef ailesinin sevilen bir üyesi olan Jock Zonfrillo'nun ani kaybı nedeniyle derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Jock, Avustralyalılar tarafından çok satan bir yazar, bir şef, çok iyi bir hayırsever ve MasterChef jürisi olarak biliniyordu ancak sevgi dolu bir baba, koca, erkek kardeş ve oğul olarak hatırlanacak."