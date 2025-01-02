Jocelyn Wildenstein kimdir, öldü mü? Jocelyn Wildenstein kaç yaşında öldü?

Jocelyn Wildenstein öldü mü, hastalığı nedir? Estetik operasyonlarıyla "Kedi Kadın" lakabını alan Jocelyn Wildenstein'den üzücü bir haber geldi. Jocelyn Wildenstein kimdir, öldü mü? Detaylar haberimizdedir…

JOCELYN WILDENSTEIN ÖLDÜ MÜ?

84 yaşında hayatını kaybeden Jocelyn Wildenstein, estetik operasyonlarıyla "Kedi Kadın" olarak tanınan ve büyük bir üne kavuşan bir isimdi. Ölüm haberini, kendisinden 27 yaş küçük nişanlısı Lloyd Klein duyurdu.

18 Aralık'ta Paris'te nişanlısıyla birlikte görüntülenen Wildenstein'ın, akciğer embolisi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

JOCELYN WILDENSTEIN KİMDİR?

Jocelyn Alice Wildenstein, 5 Ağustos 1940 yılında doğdu. Wildenstein, 31 Aralık 2024 yılında vefat etti. Kedi benzeri bir yüz görünümü yaratan kapsamlı estetik ameliyatlarıyla tanınan İsviçreli bir sosyetikti. Milyarder sanat simsarı ve iş adamı Alec Wildenstein'dan 1999'da yaşadığı dikkat çekici boşanma davası ve abartılı yaşam tarzı ve ardından gelen iflas başvurusuyla tanınıyordu.