Rayo Vallecano karşılaşmasında sakatlanan Oyundan gözyaşları içerisinde sedye yardımıyla çıkarılan Brezilya asıllı İtalyan santrforun son durumu merak ediliyor ve Joao Pedro sezonu kapattı mı? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Joao Pedro sezonu kapattı mı? Joao Pedro sezonu kapatacak mı?

Fenerbahçe, formda kalmak için hazırlık maçlarıyla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Sarı - lacivertliler, Rayo Vallecano ile oynanan karşılaşmada Joao Pedro sakatlanmıştı. Bu nedenle taraftarlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından Joao Pedro sezonu kapattı mı? Joao Pedro sezonu kapatacak mı? Soruları araştırılıyor. Peki, Joao Pedro sezonu kapattı mı? Joao Pedro sezonu kapatacak mı?

JOAO PEDRO SEZONU KAPATTI MI?

Şu anda koltuk değnekleriyle ayakta durabilen Joao Pedro'nun sezonu kapatma ihtimali bulunuyor. Sol ayak bileği ve dizinden ciddi şekilde sakatlanan oyuncunun durumunun yoğun ödemden dolayı tam olarak belirlenemediği ifade edildi. Pedro'nun en erken 3 ay içerisinde takıma katılmasının beklendiği aktarıldı.