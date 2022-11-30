Joao Pedro sakatlık durumu! Pedro sakatlandı mı?

İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı tat kaçırdı. Brezilyalı futbolcu maçı sedyeyle terk etti. Peki, Pedro sakatlandı mı? Pedro sakat mı? Joao Pedro sakatlık durumu nasıl? İşte detaylar...

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Joao Pedro sakatlık durumu merak ediliyor. İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı tat kaçırdı. Brezilyalı futbolcu maçı sedyeyle terk etti. Peki,Pedro sakatlandı mı? Pedro sakat mı? Joao Pedro sakatlık durumu nasıl? İşte detaylar haberimizde...

PEDRO SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro sakatlık geçirdi. Rakibin hamlesiyle yere düşen Pedro, sağlık ekiplerini kendisi çağırdı. Sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşı döken Pedro'ya taraftarlardan destek geldi. Fenerbahçe bu karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.

Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.

10 DAKİKA OYNAYABİLDİ

60. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil olan Pedro, 10 dakika sahada kalabildi. 70. dakikada rakibin hamlesiyle yere yığılan forvet, adeta acıdan kıvrandı. Sağlık ekiplerini kendisi çağırdı.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tecrübeli forvet oyuncusu sedyeyle oyundan çıktı. Gözyaşlarına boğulan Pedro'ya taraftar sahip çıktı. Sezon başında İtalya'dan transfer edilen Pedro, sakatlığı sebebiyle ilk bölümü de kaçırmıştı.

GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe, 22'nci dakikada Trejo'nun golüyle geriye düştü. Osayi'nin 71'de attığı penaltı golüyle skor eşitlendi. 76'da Joshua King Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 83'te Ferdi Kadıoğlu, 3-1'lik skoru tayin etti.