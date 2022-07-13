Joao Pedro kimdir? Joao Pedro kaç yaşında, mevkisi ne? Joao Pedro hangi takımalrda oynadı?

Fenerbahçe, transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertliler, hem 10 numara pozisyonunda hem de ileri uçta forma giyebilen Joao Pedro ile prensip anlaşmasına vardı. Joao Pedro kaç yaşında, mevkisi ne? Joao Pedro hangi takımalrda oynadı? Joao Pedro kimdir?

JOAO PEDRO KİMDİR?

Joao Pedro, geride bıraktığımız sezonda 39 maçta 13 gol, 4 asist yapmıştı. 2014 yazından bu yana Cagliari forması giyen Joao Pedro, 270 resmi maçta 86 gol attı ve 28 asist üretti.