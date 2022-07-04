Joao Pedro kimdir? 10 NUMARA Joao Pedro mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
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Galatasaray'da gündeme son olarak Joao Pedro'nun adı geldi. Kariyerini Cagliari'de sürdüren Pedro için İtalyanlar Galatasaray'ın devrede olduğunu iddia etti. Peki, Joao Pedro mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Joao Pedro ile anlaştığı iddia edildi. Peki, Joao Pedro kimdir? Joao Pedro mevkisi ne?
JOAO PEDRO KİMDİR?
Doğum tarihi: 9 Mart 1992
30yaşında
Ipatinga, Minas Gerais, Brezilya
Boy: 1,84 m
João Pedro Geraldino dos Santos Galvão ya da kısaca João Pedro (d. 9 Mart 1992), Cagliari takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur.
Profesyonel kariyerine Atlético Mineiro kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Palermo, Vitória Guimarães, Peñarol, Santos, Estoril Praia ve Cagliari kulüplerinde oynadı.