Joao Pedro İstanbul'a geldi mi? İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunduğu biliniyordu. Peki, Joao Pedro İstanbul'a geldi mi? Joao Pedro Fenerbahçe ile anlaştı mı, imzaladı mı? İşte detaylar...

JOAO PEDRO FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Joao Pedro, İstanbul'a geldi. Pedro, İtalya'nın Palermo kentinden kalkan özel uçakla saat 09.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Ailesiyle birlikte gelen Pedro'yu Fenerbahçeli yetkililer karşılarken, oyuncu ve ailesi kendileri için ayarlanan araçla havalimanından ayrıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GİRECEK

Joao Pedro'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atmayı atacak. Galatasaray ile de çok kez ismi anılan tecrübeli golcü geçen sezon Cagliari formasıyla 39 maçta 13 gol 4 asist kaydetti.