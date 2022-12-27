Joao Pedro Fenerbahçe maçında yok mu, neden yok? 27 Aralık Fenerbahçe-Hatayspor maçında Joao Pedro var mı, yok mu, sakatlandı mı?

Fenerbahçe bugün Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak. Maç başlamadan önce ilk 11 ve eksikler merak edildi. Maçta ilk 11'de yer almayan isimlerden olan Joao Pedro maçta niye yok merak edildi. Peki, Joao Pedro maçta yok mu, neden yok? 27 Aralık Fenerbahçe'nin maçında Joao Pedro yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk 11'i belli oldu. Maçta ilk 11'de bulunmayan bazı isimler merak edildi. Peki, Joao Pedro maçta yok mu, neden yok? İşte bilgiler...

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Maçta ilk 11 belli oldu. Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus, 4'lü savunmadan 3'lü savunmaya geçiş yaptı. Sarı-Lacivertliler'in orta sahasında bu kez Miha Zajc var.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Altay

Osayi-Samuel

Gustavo

Szalai

Ferdi

Arao

Zajc

İrfan Can

Rossi

King

Batshuayi

Hatayspor'un ilk 11'i:

Erce

Kamil

Vranjes

Burak

Adekugbe

Aabid

Onur

Ruben Ribeiro

Saba Lobjanidze

El Kaabi

Ze Luis

JOAO PEDRO MAÇTA YOK MU, NEDEN YOK, SAKATLANDI MI?

Joao Pedro sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Bu yüzden ilk 11'de bulunmuyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Miguel Crespo, Hatay maçında yer alamadı. Joao Pedro da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Valencia da maçtan kısa bir süre önce kadrodan çıkarıldı.