Fenerbahçe'de yabancı sayısının 16'ya ulaşmasıyla gözler ayrılacak futbolculara çevrildi. Tahmin edilmekte olan isimler arasında Joao Pedro'da yer alıyor ve bu nedenle Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Soruları gündemdeki yerini koruyor. Taraftarlar, Joao Pedro Fenerbahçe'den gidecek mi? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Joao Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Joao Pedro Fenerbahçe'den gidecek mi?

JOAO PEDRO FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurması gereken sarı-lacivertlilerde topun ağzında 8 futbolcu var. Fenerbahçe'de ayrılığına kesin gözüyle bakılan Samatta'nın dışında Attila Szalai de yolcu. Macar stoperin kısa süre içerisinde Alman ekibi Union Berlin'e transfer olması bekleniyor.

En fazla 14 yabancıyı tescil ettirebilecek olan sarı-lacivertlilerde Samatta, Atilla Szalai, Diego Rossi, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro ve Joshua King topun ağzındaki isimler.

JOAO PEDRO KİMDİR?

Joao Pedro, geride bıraktığımız sezonda 39 maçta 13 gol, 4 asist yapmıştı. 2014 yazından bu yana Cagliari forması giyen Joao Pedro, 270 resmi maçta 86 gol attı ve 28 asist üretti.