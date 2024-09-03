Beşiktaş, Portekizli oyuncu Joao Mario ile tüm konularda anlaşma sağladı. Joao Mario'nun transfer işlemlerini tamamlamak üzere 3 Eylül Salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Futbol severler, Joao Morio'nun ne zaman İstanbul'a geleceğini merak ediyor. Başarılı futbolcunun saat kaçta İstanbul'da olacağı araştırılıyor. Peki, Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta?

JOAO MARIO NE ZAMAN GELİYOR?

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Portekizli futbolcu Joao Mario bugün İstanbul'a gelecek.

JOAO MARIO'NUN UÇAĞI SAAT KAÇTA?

Joao Mario'yu taşıyan uçak bugün saat 17.50'de İstanbul Havalimanı'nda olacak.