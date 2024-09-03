Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta?
Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Sorularının cevabı araştırılıyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun Türkiye'ye ne zaman geleceği merak ediliyor. Beşiktaş taraftarları, Portekizli futbolcunun uçağının ne zaman iniş yapacağını sabırsızlıkla bekliyor.
Beşiktaş, Portekizli oyuncu Joao Mario ile tüm konularda anlaşma sağladı. Joao Mario'nun transfer işlemlerini tamamlamak üzere 3 Eylül Salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Futbol severler, Joao Morio'nun ne zaman İstanbul'a geleceğini merak ediyor. Başarılı futbolcunun saat kaçta İstanbul'da olacağı araştırılıyor. Peki, Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta?