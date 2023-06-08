Cumhuriyet'in 100. yılında 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da kutlamalar devam ederken takviyeler için de çalışmalar son sürat devam ediyor. Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen Aslan'ın görüştüğü son isim gündemi altüst etti. Peki, Joao Felix Galatasaray'a mı geliyor? Joao Felix bonservisi ne kadar?

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Sarı-Kırmızılı kulübün hesaplarını takibe aldı. Bu gelişme Galatasaray taraftarını havalara uçurdu. Gelişme sonrası Joao Felix Galatasaray'a mı geliyor, Joao Felix bonservisi ne kadar, merak edildi.

JOAO FELİX GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Atletico Madrid'de olan ancak sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık geçiren 23 yaşındaki Portekizli yıldız Felix için harekete geçti. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, bu transferle bizzat ilgileniyor.

23 yaşındaki süperstar, Galatasaray'ın sosyal medya hesabını takibe aldı. Bu gelişme, görüşmelerin olumlu geçtiğine yönelik yorumlar yapılmasına neden oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Felix'in hesabını takip etmeye başladı.

Joao Felix'in güncel bonservis değeri 50 milyon Euro olarak ifade ediliyor.