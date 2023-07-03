30 yaşındaki Joesthetics olarak da bilinen vücut geliştirici Jo Lindner, hayatını kaybetti. Joesthetics öldü mü, Joesthetics neden öldü? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Kız arkadaşı Instagram'da duygusal bir mesaj paylaşarak Jo'nun son anlarını anlattı. Jo Lindner öldü mü? Jo Lindner'in sevgilisi açıklama yaptı! Jo Lindner sevgilisi kimdir? Joesthetics öldü mü? Jo Lindner kimdir, neden öldü? İşte detaylar…

Joesthetics olarak da bilinen vücut geliştirmeci Jo Lindner, 30 yaşında öldü. Kız arkadaşı Nicha, Instagram'da onun ölümünü doğruladı. Peki, Jo Lindner sevgilisi kimdir?Jo Lindner öldü mü? Jo Lindner kimdir, neden öldü?

JO LINDNER ÖLDÜ MÜ, JO LINDNER SEVGİLİSİ KİMDİR?

30 yaşındaki Joesthetics olarak da bilinen vücut geliştirici Jo Lindner, hayatını kaybetti. Kız arkadaşı Nicha, ölümünü Instagram'da doğruladı. Jo Lindner'ın ani bir anevrizmadan dolayı öldüğünü açıkladı. Jo Lindner yani Joesthetics'in sevgilisi Nicha duygusal bir mesajda, "bu dünyadaki inanılmaz ve harika insan" için saygılarını sundu ve onunla geçirdiği son anları anlattı. Notun yanında, Instagram gönderisinde sevimli ve komik birçok resim ve video da paylaştı."Neden herkes Jo'nun yanında değil? Dün bir anevrizma nedeniyle öldü... Odaya girdim ve oradaydım... Bana yaptığı kolyeyi boynuma taktı... Sonra sadece yatıp sarıldık... Kollarımda idi... Her şey çok hızlı bir şekilde oldu... 3 gün önce boynunun ağrıdığını söyledi... Gerçekten fark etmedik... Ta ki çok geç olana kadar," yazdı.

JO LINDNER SEVGİLİSİ NICHA KİMDİR?

Kendisi gibi vücut geliştirmeci olan Nicha aslen Taylantlıdır. Uzun zamandır kişisel koç olan Nicha Joesthetics olarak bilinen Jo Lindner'in sevgilisiydi. 2021 ve 2022 yıllarında vücut geliştirme alanında birincilik ödüllerine sahip olmuştur.