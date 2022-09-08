Bugün ATV'de Jiu Jutsu filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Jiu Jutsu nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Jiu Jutsu nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Yönetmen koltuğunda Dimitri Logothetis'in olduğu Jiu Jutsu filmi bugün ekranlara geliyor. Jiu Jutsu konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Jiu Jutsu filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

JİU JUTSU KONUSU NEDİR?

Her altı yılda bir, eski bir jiu-jitsu savaşçıları, kısır bir uzaylı istilacı ırkıyla savaşmak için güçlerini birleştirir. Ancak ünlü bir savaş kahramanı yenilgiye uğradığında gezegenin ve insanlığın kaderi tehlikededir.

JİU JUTSU OYUNCULARI KİMLER?

Alain Moussi

Nicolas Cage

Raymond Pinharry

JİU JUTSU NE ZAMAN ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Jiu Jutsu, 2020 yapımı bir filmdir.