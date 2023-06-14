Blackpink grubunun vokali Jisoo, sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında hastalık haberleriyle gündeme geldi. Jisoo lösemi mi? Blackpink Üyesi Jisoo Kimdir? Jisoo'ya Ne Oldu? Gruptan Ayrılıyor Mu? Jisoo kanser mi? İşte detaylar…

Dünyaca ünlü müzik grubu Blackpink üyelerinden Jisoo sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kim Ji-soo, 8 Ağustos 2016'da YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız müzik grubu Blackpink'in görseli ve lider vokali olarak çıkış yapmıştır. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında Jisoo lösemi mi? Blackpink Üyesi Jisoo Kimdir? Jisoo'ya Ne Oldu? Gruptan Ayrılıyor Mu? Jisoo kanser mi?Detaylar haberimizde…

JİSOO LÖSEMİ Mİ? JİSOO'YA NE OLDU?

Kim Ji-soo, daha çok bilinen sahne adıyla Jisoo korona olduğu haberleri basına yansımıştı. Konsere de çıkmayan ünlü Koreli yıldız hakkında iddialar ise peşi sıra geldi. Bu iddialardan en yenisi Jisoo'nun lösemi hastası olduğuydu. Konuyla ilgili YG Entertainment'ten ya da Jisoo tarafından açıklama gelmezken hayranları ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında endişeli.

BLACKPİNK JİSOO KANSER Mİ?

Blackpink grubunun üyelerinden Jisoo, kanser olduğu iddialarıyla gündeme geldi. Kim Ji-soo'nun sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Jisoo, Blackpink'in Osaka'da gerçekleşen konserinde korona olması sebebiyle sahneye çıkamamıştır. Kim Ji-soo'nun kanser olduğu yönünde resmi bir açıklama yer almamaktadır.

JİSOO KİMDİR?

Kim Ji-soo, 3 Ocak 1995 tarihinde Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki Gunpo şehrinde doğmuştur. Bir abisi ve bir ablası vardır. Çocukken basketbol oynadı ve tekvando eğitimi aldı. Ayrıca çocukken TVXQ hayranıydı. Kim Ji-soo, Seul Sanat Okulu'nda okumuştur. 11. sınıfta okulunun drama kulübü seçmelerine katılmış, seçmeleri kazanarak oyunculuk adına ilk deneyimlerini elde etmiştir.

2011 yılında YG Entertainment tarafından düzenlenen seçmelere katılıp seçilmiş ve 5 yıl stajyerlik eğitimi aldıktan sonra 8 Ağustos 2016'da YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız müzik grubu Blackpink'in görseli ve lider vokali olarak çıkış yapmıştır. 2021 yılında Snowdrop dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.