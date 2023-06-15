Kore Pop'un en sevilen gruplarından bir tanesi olan Blackpink'e dair Jisoo gruptan ayrıldı mı 2023? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Jisoo gruptan ayrıldı mı 2023? Blackpink Jisoo gruptan çıktı mı, neden çıktı? Blackpink dağılıyor mu, ayrılacak mı?

Türkiye'de de beğeniyle takip edilen Kore Pop gruplarından bir tanesi olan Blackpink'e dair iddialar, internet üzerinde oldukça büyük bir tartışma konusu haline geldi. Konuya ilişkin olarak Jisoo gruptan ayrıldı mı 2023? Merak ediliyor ve gruptan ayrılma iddialarının ardından Blackpink dağılıyor mu, ayrılacak mı? Soruları gündeme geldi. Peki, Jisoo gruptan ayrıldı mı 2023? Blackpink Jisoo gruptan çıktı mı, neden çıktı? Blackpink dağılıyor mu, ayrılacak mı?

JİSOO GRUPTAN AYRILDI MI 2023?

Blackpink grubu üyelerinden Jisoo sağlık sorunları olduğu iddialarıyla gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi.

BLACKPİNK DAĞILIYOR MU, AYRILACAK MI?

YG Entertainment, grup kurucusu olarak Rose'un 31 Ocak'ta Blackpink'in yaklaşan The Show konserinde ilk defa solo olarak sahne alacağını doğruladı. Fakat grup, etkinliklere tam kadro olarak katılmaya devam ediyor.