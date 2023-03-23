Fenerbahçe ve Zenit, depremzedelere destek olma amacıyla Kadıköy'de bir hazırlık maçı düzenledi. Sarı-Lacivertliler'de şans bulamayan futbolcular ve gençler bu karşılaşmada sahaya sürüldü. Peki, Jin-Ho Jo kimdir? Jin-Ho Jo kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçında altyapıya transfer edilen Güney Koreli orta saha Jin-ho Jo, ilk 11'de sahaya sürüldü. Dikkatleri üzerine çeken 2003 doğumlu futbolcu için maçın spikeri "Iniesta" benzetmesi yaptı. Jin-ho Jo kimdir? Jin-Ho Jo kaç yaşında, nereli?

JİN-HO JO KİMDİR?

Jin-ho, şu anda Fenerbahçe'de orta saha olarak oynayan Güney Koreli bir futbolcu.

Doğum tarihi: 10 Temmuz 2003 (19 yıl yaşında)

Boy: 1,72 m