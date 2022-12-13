Güney Koreli müzik grubu olan BTS'nin üyelerinden biri olan Jin'in askere gideceği iddiaları üzerine BTS grubu sevenleri arama motorlarında Jin askere gitti mi? Jin ne zaman askere gidecek? aramasını yapıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Bts grubunun üyesi olan Jin'in askere gideceği söyleniyor. Güney Koreli müzik grubu olan BTS'nin büyük bir hayran kitlesi var. Merak edilenler arasında ise Jin askere gitti mi? Jin ne zaman askere gidecek? soruları yer alıyor. İşte merak edilenler...

JİN ASKERE GİTTİ Mİ?

BTS üyesi Jin'in askere gitmesine çok az zaman kaldığı düşünülüyor. Sosyal medyasında saçlarına asker tıraşı uygulaması yapan Jin'in kısa süre içerisinde askere gideceği bekleniyor.