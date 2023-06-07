Oscar aldığı sanılan ancak hiç Oscar Ödülü almamış birçok ünlü yıldız bulunuyor. Jim Carrey'nin ise Oscar alıp almadığı çok merak ediliyor. Peki, Jim Carrey Oscar aldı mı? Jim Carrey kaç yaşında, filmleri, tv dizileri neler? Jim Carrey biyografisi ve özgeçmişi!

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'nin kazananları mart ayında açıklanmıştı. Jim Carrey'nin ise Oscar alıp almadığı çok merak ediliyor. Peki, Jim Carrey Oscar aldı mı? Jim Carrey kaç yaşında, filmleri, tv dizileri neler? Jim Carrey biyografisi ve özgeçmişi! İşte tüm detaylar…

JİM CARREY OSCAR ALDI MI?

Maske, Salak ile Avanak, Truman Show ve Forrest Gump gibi filmlerle bilinen ünlü oyuncu Jim Carrey kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. MTV Video Müzik Ödülleri olarak bilinen MTV ödüllerinden tam 7 kere kazanan Carrey, birçok kez de aday olarak çeşitli ödüllere layık görüldü. Komedinin efsane ismi Jim Carrey oynadığı rollerle bizleri bambaşka dünyalara yolculuğa çıkarmıştı. Ne yazık ki Jim Carrey bu zamana kadar ne aday gösterildi ne de kazandı.

Jim Carrey

JİM CARREY KAÇ YAŞINDA, FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ NELER?

1970'li yılların ortalarında, TV dizilerinde aldığı küçük rollerle oyunculuk dünyasına atılan Carrey, ilk çıkışını 1993 yılında "In Living Color" isimli TV şovuyla yaptı. Doğaçlama yeteneğinin ve mimiklerindeki esnekliğin farkına varılmasından sonra oynadığı 1994 yapımı Ace Ventura: Pet Detective filmi ile televizyon dünyasından sinema dünyasına geçiş yaptı ve büyük bir başarı elde etti. Yine 1994'te gişe rekoru kıran The Mask filmiyle asıl çıkışını yaptı. Aynı yıl Salak ile Avanak filminde canlandırdığı "Lloyd Christmas" karakteriyle ününü pekiştiren Carrey,ardından 1995'te Batman Forever filminde The Riddler yani Bilmececi rolünde oynadı. Yine aynı yıl, Ace Ventura: When Nature Calls filminde oynayarak başarısını artırdı. İki hayatlı, sıradışı ve başına buyruk karakterleri canlandırdığı filmler Cable Guy (1996) ve Liar Liar (1997) ile devam etti. Başarılı aktör 1998 yılıyla beraber Carrey, sinema ve TV ekranlarında canlandırdığı "güldüren" karakterlerden uzaklaşarak, The Truman Show (1998), Man on the Moon (1999), The Majestic (2001), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) ve The Number 23 (2007) adlı filmlerde başarılı bir drama oyuncusu olduğunu da kanıtladı. Hiç Oscar alamamış olmasına rağmen 3 adet Altın Küre ödülüne, ve kendi kategorisinde bir rekor olan 9 adet MTV film ödülüne sahiptir. Empire Magazine dergisi tarafından, "tüm zamanların en iyi 100 sinema yıldızı" listesine 54. sıradan girmiş, yine aynı yıl People Magazine tarafından "dünyadaki en güzel 50 insan" listesine seçilmiş, 2003'te çıkarılan "90'ların en iyi Box Office yıldızları" sıralamasında da 5. sırayı almıştır. Animasyon seslendirmesi de yapmaktadır. Senaristi olduğu filmler vardır. Bazı filmlerinde ise yapımcılık yapmıştır.

Jim Carrey, Ekim 2004 yılında ABD vatandaşlığını almıştır ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de memleketi Kanada'nın vatandaşı olduğundan çifte vatandaştır.

Jim Carrey