Jill Morris kimdir? İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Jill Morris kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

İngiltere'nin yeni Türkiye Büyükelçisi Jill Morris oldu. Jill Morris Twitter'da yaptığı paylaşımla Ankara'yı çok beğendiğini belirtti. Vatandaşlar, Jill Morris'in hayatını ve biyografisini merak ediyor. Peki, Jill Morris kimdir? İşte detaylar...

Jill Morris, İngiltere ile Türkiye'nin 400 yıllık diplomatik ilişki tarihinde ilk kadın büyükelçisi olarak görev yapacak. Peki, Jill Morris kimdir? İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Jill Morris kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

JİLL MORRİS KİMDİR?

Jill Morris CMG (14 Ağustos 1967 doğumlu), Christopher Prentice'in ardından İngiltere'nin İtalya Büyükelçisi ve yerleşik olmayan İngiltere'nin San Marino Büyükelçisi olan bir İngiliz diplomattır. Bu göreve gelen ilk kadındır.

Jill Morris Chester, Cheshire'da doğdu ve Southampton (MA) ve Warwick (MPhil) Üniversitelerinde Modern Diller okudu.

Jill Morris Dışişleri ve İngiliz Milletler Topluluğu Ofisine 1999 yılında katıldı. Avrupa'da ve Birleşik Krallık'ta çeşitli görevlerde bulundu. 13 Haziran 2015'te Doğum Günü Şerefleri sırasında Morris, Avrupa Direktörü olarak görev yaparken İngiliz dış politikasına hizmetlerinden dolayı St Michael ve St George Nişanı'nın Refakatçisi olarak atandı.

Aralık 2015'te, Morris'in Temmuz 2016'da İngiltere'nin İtalya ve San Marino Büyükelçisi olarak atanacağı açıklandı.

Jill Morris, İngiltere'nin yeni Türkiye Büyükelçisi oldu. Jill Morris, görevine Ocak 2023'te başlayacaktır.