Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın sağlık durumu gündemde. Jill Biden'ın koronavirüse mi yakalandığı merak ediliyor. Peki, Jill Biden koronavirüse mi yakalandı? Joe Biden eşi Jill Biden sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Jill Biden'ın sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden koronavirüse yakalandığı yönünde haberlerle gündeme geldi. Jill Biden son durumu merak konusu oldu. Peki, Jill Biden koronavirüse mi yakalandı? Joe Biden eşi Jill Biden sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

JİLL BİDEN KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden, koronavirüse yakalandı. Biden'a da test yapıldığı ve negatif çıktığı, iki ismin de takip altında olduğu açıklandı.

JİLL BİDEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu gelişme üzerine Başkan Joe Biden'a da test yapıldı. Biden'ın testi negatif çıkarken ABD Başkanı'na hafta boyunca düzenli olarak test yapılacağı ve semptomların kontrol edileceği açıklandı.