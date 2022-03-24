Jiangyou'da Manolyalar Çiçek Açtı - Haberler

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Jiangyou'da Manolyalar Çiçek Açtı

Xinhua - Genel
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Jiangyou'da Manolyalar Çiçek Açtı

JİANGYOU, 24 Mart (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Jiangyou'nun Daitianshan köyünde çiçek açmış manolya ağaçları görülüyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

JİANGYOU, 24 Mart (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Jiangyou'nun Daitianshan köyünde çiçek açmış manolya ağaçları görülüyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Xinhua / Genel

Çin Halk Cumhuriyeti, 23 Mart, Sichuan, Mart, Genel, Haberler

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