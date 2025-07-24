Jhon Duran gol izle (Fenerbahçe Al İttihad)!
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile kozlarını paylaşıyor. Jhon Duran Fenerbahçe'nin 3. golünü attı. Jhon Duran gol izle!
Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad ile karşı karşıya geliyor. Jhon Duran'ın attığı gol gündem oldu. Peki, Jhon Duran gol izleme linki var mı?
HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP AL-ITTİHAD
Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelede 11'ler şöyleydi:
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, En Nesyri
Yedekler : Livakovic, Tarık, Mert Müldür, Mimovic, Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Levent, Bartuğ, Cengiz, Cenk, Jhon Duran
Al Ittihad: Shanqiti, Mosa, Pereira, Faqehi, Sharahli, Fabinho, Kante, Hernandes, Bergwijn, Diaby, Benzema
JHON DURAN GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?
Jhon Duran golünü izlemek için tıklayınız .