Usta sanatçı Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında hayata veda etti. Ünlü ismin vefatının ardından Jeyan Mahfi Tözüm neden öldü sorusu gündeme geldi. Arama motorlarında Jeyan Mahfi Tözüm ölüm sebebi sorgulatılıyor. Kullanıcılar tarafından Yeşilçam'da birçok ismi seslendiren Jeyan Mahfi Tözüm'ün hayatı araştırılmaktadır. bir Peki, Jeyan Mahfi Tözüm neden öldü? Jeyan Mahfi Tözüm ölüm sebebi ne? Detaylar haberimizde...

JEYAN MAHFİ TÖZÜM ÖLDÜ MÜ?

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren 94 yaşındaki Jeyan Tözüm hayatını kaybetti. Usta ismin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

JEYAN MAHFİ TÖZÜM NEDEN ÖLDÜ?

Usta sanatçının ölüm haberini gazeteci Türk illüzyonist ve tiyatro oyuncusu Sermet Erkin sosyal medya hesabından duyurdu. Erkin "Cumhuriyetin 100. Yılına bastığı gün neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir sanatçıyı kaybettik.! Türk Tiyatro ve dublaj sanatının en uzun devri kapandı. Sanat hayatı en uzun sanatçımızı, değerli büyüğümüz Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ü biraz önce kaybettik. Cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlık Caminde öğle namazı sonrası kaldırılarak, aynı mezarlıkta babasının yanına defnedilecek. Türk tiyatrosunun ve sevenlerinin başı sağ olsun.

JEYAN MAHFİ TÖZÜM KİMDİR?

Tözüm, 6 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası, Türkiye'de özgün olan bir isim bulmak için Kamûs-ı Türkî'den faydalanarak Farsça'da "Aslanın kükrerken çıkardığı ses" anlamına gelen "Jeyan" adını kızına vermiştir. Tözüm, Beyoğlu Kız Lisesinden mezun oldu. Kariyerine babası Necdet Mahfi Ayral'ın teşvikiyle üç yaşındayken, Henrik Ibsen'in bir eseri olan "Peer Gynt" adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatılarak başladı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda; başta "Mutlu Günler", "Çıplakları Giydirmek", "Kökler", "Yarısı" ve "Kezban" olmak üzere çok sayıda oyunda rol aldı ve emekliliğine kadar İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yaptı.