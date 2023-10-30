Jeyan Mahfi Tözüm, Türkiye'de tanınan usta bir sanatçıdır. Jeyan Mahfi Tözüm'ün kim olduğu ve aslen nereli olduğu bilgileri merak edilen konular arasındadır. Peki, Jeyan Mahfi Tözüm kimdir, aslen nereli? Jeyan Mahfi Tözüm kimleri seslendirdi? Jeyan Mahfi Tözüm kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Tözüm'ün hayatı merak konusu oldu. Jeyan Mahfi Tözüm aslen nereli ve kaç yaşında araştırılmaktadır. Arama motorlarında Jeyan Mahfi Tözüm kariyeri ve hayatı sorgulatılıyor. Peki, Jeyan Mahfi Tözüm kimdir, aslen nereli? Jeyan Mahfi Tözüm kimleri seslendirdi? Jeyan Mahfi Tözüm kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde...

JEYAN MAHFİ TÖZÜM KİMDİR?

Jeyan Mahfi Tözüm, 6 Ağustos 1928'de dünyaya geldi. Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Sanat yaşamına babasının teşviki ile başladı. Henüz 3 yaşlarında iken Henrik Ibsen'in bir eseri olan 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı.

Mutlu Günler adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başlayan Jeyan Mahfi Tözüm, Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi seslendirdi. Uzun dönem oyunculuk yapan Jeyan Mahfi Tözüm, 2005 yılında 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü kazandı.