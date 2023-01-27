Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde 349 kişiden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen Jet Fadıl tutuklandı mı? Merak ediliyor. 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün yargılandığı davada son durum merak konusu. Peki, Jet Fadıl tutuklandı mı? Jet Fadıl hakkında son durum ne, neden tutuklandı?

Jet Fadıl tutuklandı mı? Sorusu, 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün yargılandığı davada son durumu merak etmekte olan vatandaşlar tarafından arama motorlerı üzerinde araştırılıyor. İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı 349 kişiden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen Fadıl Akgündüz'ün yargılanmasına devam edildi. Peki, Jet Fadıl tutuklandı mı? Jet Fadıl hakkında son durum ne, neden tutuklandı?

JET FADIL TUTUKLANDI MI?

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut, bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz Siirt'ten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fadıl Akgündüz ile muhasebeci olarak bilinen yeğeni Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verdi. Heyet, sanık tarafına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.