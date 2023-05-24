Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı olan Devlet Bahçeli'nin bir konuşma esnasında söylediği isim merak edildi. Gündeme gelen konuşmanın ardından arama motorlarında Jesse James kimdir? Devlet Bahçeli'nin konuşmasındaki Jesse James kim? soruları araştırıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Hans'a, Sam'a, Johny'e, Frank'a, Henry'e, aziz milletin, aziz vatan evladı Cumhurbaşkanımız Recep'i ezdirmeyeceğiz" sözleri gündem olmuştu. Konuşmasında yer alan Jesse James ismi ise merak ediliyor. Peki, Jesse James kimdir? Devlet Bahçeli'nin konuşmasındaki Jesse James kim?

JESSE JAMES KİMDİR?

Devlet Bahçeli'nin konuşmasında söz ettiği Jesse James isminin kim olduğunu Devlet Bahçeli şöyle açıkladı:

"Hans bir Amerikan çocuğudur, Sam bir Amerikan çocuğudur. Jesse James bir Amerikan kovboyudur. Almanya'da bir başkası var. Fransa'da Frank var. İngiltere'de Hanry var"

JESSE JAMES HAYATI!

Jesse Woodson James (5 Eylül 1847 — 3 Nisan 1882) Amerikalı haydut. Missouri eyaleti bölgesinde kanunsuz işler gerçekleştirmiş Younger çetesinin en ünlü üyesidir. Ölümünden sonra Vahşi Batı'nın efsanevi isimlerinden oldu. Yaptığı soygunlardan sadece kendisi ve çete üyeleri geçimlerini sağlayabilmişti. Yakın zamanda yapılan akademik araştırmalar James'i ve çetesini daha çok Amerikan İç Savaşı'ndan sonra asilikler yapan eski Konfederasyon birlikleri kapsamına dahil etmektedir. Jesse James, Clay County, Missouri'de dünyaya geldi. Babası Robert S. James çiftçiydi. Kentucky'den Missouri'ye göç etmiş ve Liberty'deki Liberty Kolejinin kurulmasını sağlamıştı. Robert James Altına Hücum sırasında Kaliforniya'ya gitti ve Jesse henüz 3 yaşındayken orada öldü. Robert'in ölümünden sonra, Jesse'nin annesi Lindi Viner önce Benjamin Simms, daha sonra da doktor Reuben Samuel ile evlendi. Samuel 1855 yılında kendi çocuklarıyla James evine dahil olunca Jesse iki üvey kardeş edindi: Alexander Franklin "Frank" James ve kız kardeşleri Susan Lavenia James. Evli çiftin sonradan 4 çocuğu daha oldu: Sarah Louisa Samuel, John Thomas Samuel, Fannie Quantrell Samuel, ve Archie Peyton Samuel. Amerikan İç Savaşının yaklaşması James-Samuel ailesini derinden etkiledi zira Missouri eyaleti Kuzey ile Güney eyaletleri arasındaki bölgededir. Ayrıca Clay County'de köle kullanımı sürmekteydi. Bu geleneğin sürmesinde neden Güneyden gelen çiftçiler ve beraberlerinde getirdikleri adetleri olmuştur. Robert James'in ölmeden önce 6 kölesi varken, yeni ailenin tütün işinde çalışan toplam 7 kölesi vardı. Kölelerin ve sahiplerinin durumu 1854 yılında yasalaşan Kansas-Nebraska Yasasıyla belirsizliğe düştü. Bölgede kölelik yanlısı ve karşıtı grupların silahlı çatışmaları yaygınlaşmaktaydı.