Jesse Woodson James Amerikalı haydut. Missouri eyaleti bölgesinde kanunsuz işler gerçekleştirmiş Younger çetesinin en ünlü üyesidir. Peki, Jesse James kimdir? ABD'li haydut Jesse James kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Jesse James biyografisi! İşte bilgiler...

JESSE JAMES KİMDİR?

Jesse Woodson James (5 Eylül 1847 — 3 Nisan 1882) Amerikalı haydut. Missouri eyaleti bölgesinde kanunsuz işler gerçekleştirmiş Younger çetesinin en ünlü üyesidir. Ölümünden sonra Vahşi Batı'nın efsanevi isimlerinden oldu. Yaptığı soygunlardan sadece kendisi ve çete üyeleri geçimlerini sağlayabilmişti. Yakın zamanda yapılan akademik araştırmalar James'i ve çetesini daha çok Amerikan İç Savaşı'ndan sonra asilikler yapan eski Konfederasyon birlikleri kapsamına dahil etmektedir.

İlk yıllar

Jesse James, Clay County, Missouri'de dünyaya geldi. Babası Robert S. James çiftçiydi. Kentucky'den Missouri'ye göç etmiş ve Liberty'deki Liberty Kolejinin kurulmasını sağlamıştı. Robert James Altına Hücum sırasında Kaliforniya'ya gitti ve Jesse henüz 3 yaşındayken orada öldü. Robert'in ölümünden sonra, Jesse'nin annesi Lindi Viner önce Benjamin Simms, daha sonra da doktor Reuben Samuel ile evlendi. Samuel 1855 yılında kendi çocuklarıyla James evine dahil olunca Jesse iki üvey kardeş edindi: Alexander Franklin "Frank" James ve kız kardeşleri Susan Lavenia James. Evli çiftin sonradan 4 çocuğu daha oldu: Sarah Louisa Samuel, John Thomas Samuel, Fannie Quantrell Samuel, ve Archie Peyton Samuel. Amerikan İç Savaşının yaklaşması James-Samuel ailesini derinden etkiledi zira Missouri eyaleti Kuzey ile Güney eyaletleri arasındaki bölgededir. Ayrıca Clay County'de köle kullanımı sürmekteydi. Bu geleneğin sürmesinde neden Güneyden gelen çiftçiler ve beraberlerinde getirdikleri adetleri olmuştur. Robert James'in ölmeden önce 6 kölesi varken, yeni ailenin tütün işinde çalışan toplam 7 kölesi vardı. Kölelerin ve sahiplerinin durumu 1854 yılında yasalaşan Kansas-Nebraska Yasasıyla belirsizliğe düştü. Bölgede kölelik yanlısı ve karşıtı grupların silahlı çatışmaları yaygınlaşmaktaydı.

JESSE JAMES NE ZAMAN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDA?

Çetesi yaralanmalar, ölümler ve kaçaklarla zayıflayan Jesse James, güvenebileceği sadece 2 adamı kaldığını düşünüyordu: Robert ve Charley Ford kardeşler. Charley daha önce Jesse ile beraber soygunlarda bulunmuştu ama Bob daha yeni katılmış ancak istekli biriydi. Kendisini daha iyi korumak isteyen Jesse, Ford kardeşlerden onun ailesinin yanına, aynı eve taşınmalarını istedi. Ancak iki kardeşin Missouri valisi olan Thomas Crittenden ile onun yakalanması için gizlice plan yaptıklarından haberi yoktu. Vali, James kardeşlerin yakalanmasını en öncelikli görevi olarak belirlemişti.

3 Nisan 1882'de kahvaltıdan sonra Ford kardeşler ve Jesse bir soygun için yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Eve girip-çıkmakta, atları hazırlamaktaydılar. Çok sıcak bir gündü, James ceketini ve silahını çıkardı. Sonra duvardaki resmin tozlu durduğunu fark etti ve sandalyenin üzerine çıkarak tozunu almaya başladı. Robert Ford bu durumdan yararlanarak Jesse'nin büyükbabasının silahıyla Jesse'yi vurdu. Ford kardeşler yaptıklarını gizlemediler. Robert Ford valiye telgraf çekerek ödülünü istedi. Ölüyü görmek için kalabalıklar toplandı. Ford kardeşler tebrik beklerken cinayetle suçlanarak tutuklandılar. Kardeşler yargılandı ve idama mahkûm edildi. Ancak kararın açıklanmasından iki saat sonra vali tarafından affedildiler. Valinin çok hızlı affı, bir cinayet işleneceğinden haberi olduğuna yoruldu.

Ford kardeşler paranın ancak bir kısmını alabildiler ve hızla Missouri'yi terk ettiler. Charley Ford 6 Mayıs 1884 tarihinde Richmond Missouri'de intihar etti. Bob Ford ise 8 Haziran 1892'de Creede Colorado'daki çadır meyhanede öldürüldü. Katili Edward Capehart O'Kelley, cinayeti Jesse'nin intikamını almak için işlediğini belirtti. O'Kelley suçlu bulunsa da sağlık sorunları nedeniyle cezası indirildi ve 1902'de serbest kaldı. Zerelda Samuel, Jesse James'in mezar taşına şunu yazdırdı: Oğlumun Aziz Hatırasına. O, burada adı belirtilemeyecek kadar alçak ve hain birisi tarafından öldürüldü.