Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 ile anlaşan Demet Akalın'ın yeni programındaki partneri Jess Molho oldu. Molho ile poz veren Akalın, "Hayata dair ne varsa konuşacağız" dedi. Arama motorlarında ise Jess Molho kimdir? Kaç yaşında, nereli? Jess Molho instagram hesabı nedir? soruları araştırıldı.,

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, gündüz kuşağında program sunacak. Acun Ilıcalı ile anlaşan Akalın'ın partneri de Jess Molho oldu. Peki, Jess Molho kimdir? Kaç yaşında, nereli? Jess Molho instagram hesabı nedir?

JESS MOLHO KİMDİR?

Jess Molho (d. 4 Ekim 1976, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucu.

Işık Lisesinden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirmiş, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılından beri TV sunuculuğu yapmaktadır. Sihirli Annem, Çocuklar Duymasın, Dadı, Çarli İş Başında, Yaprak Dökümü, Mahşer, Sardunya Sokak, Acayip Hikayeler, Kardeş Payı, Köstebekgiller adlı dizilerde rol almış, Oryantal Star'ın da sunuculuğunu üstlenmiştir. "Süpürrr" isimli sinema filminde başrolü paylaşmıştır. Star TV'de yayınlanan Ünlüler Sirki adlı yarışma programında da trapez üzerinde gösteri yapmak üzere yarışmacı oldu. Daha sonra FOX'ta yayımlanan Prenses Perfinya adlı dizide oynamıştır. Babası Türk Yahudisi, annesi İtalyandır ve kendisi ise çifte vatandaştır. Ünlüler Sirki'ndeki başarısından dolayı da çok sevilen Jess Molho bu programla kariyerinin dönüm noktasını yaşamıştır. 989 bölüm "Yemek Bahane" isimli sabah programını başarıyla sunmuş ve hemen ardından "Kabul Günü" isimli sabah programına başlamış hala sunmaktadır. Ayrıca Kanaltürk'te "Jess'le Hepsi 1 İnci" adlı "Adam Olacak Çocuk" benzeri bir programı sunmaktadır. Ayrıca Türkmax kanalında İpek Durkal, Sena Keçeli, Turhan Alyakut ve Eyüp Kemal Sevinç ile Her Şey Tadında isimli uzun bir sabah - öğle kuşağı programı sunmaktadır. Bu program 2013 yılında 4. Antalya Televizyon Ödülleri komitesi tarafından "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülü almıştır.

JESS MOLHO İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Jess Molho, instagramda "@jessmolhoofficial" adıyla yer alıyor.