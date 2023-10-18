"Jess Molho kaç çocuğu var?" Merak ediliyor. Zeynep Molho, ünlü sunucu Jess Molho'nun eşi olarak bilinir. Çift, 2002 yılında evlenmiş ve bu birlikteliklerinden oğulları ve kızları olmuştur. Peki, Jess Molho kimdir, eşi Zeynep Molho kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Jess Molho ve Zeynep Molho birlikte çalıştıkları kanalda tanışmış ve evlenmeye karar vermişlerdir. Her ne kadar televizyon dünyasında yer alsada hep arka planda kalmayı tercih etmektedir. Peki, Jess Molho kimdir, eşi Zeynep Molho kimdir, kaç yaşında, nereli? Jess Molho kaç çocuğu var? İşte detaylar…

JESS MOLHO KİMDİR, EŞİ ZEYNEP MOLHO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Jess Molho, "Sihirli Annem" dizisiyle tanınan bir sunucu olarak bilinir. Eşi Zeynep Molho, silahlı bir saldırı sırasında bir çatışmanın ortasında bulundu ve ameliyat edilmesi gerektiği bildirildi. Durumu stabil olan Zeynep Molho'nun sağlık durumu halk tarafından merak ediliyor. TV 8'de ünlü bir sunucu olarak görev yapan Jess Molho'nun Instagram fotoğraflarına baktığınızda, aile yaşantısının önemli bir parçası olduğunu görebilirsiniz. 2002 yılında evlendiği Zeynep ile mutlu anlarını sık sık paylaşan Jess Molho'nun iki çocuğu bulunmaktadır, adları Tibet ve Maya'dır. Jess ve Zeynep Molho, sade bir yaşam tarzıyla dikkat çekmektedirler ve magazin dünyasından uzak kalmayı tercih ederler.

Jess Molho ve Zeynep Molho'nun tanışma hikayesi oldukça ilginçtir. Zeynep Molho, Jess'i önceleri bir playboy olarak düşünmüş, ancak onun iyi bir aile babası olacağını tanıştıktan sonra anlamıştır. Zeynep Molho, televizyon dünyasında tanınan bir isim olmasına rağmen, ekranda değil, işin mutfak kısmında çalışır.

JESS MOLHO KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İkili, Jess Molho'nun sunduğu bir program aracılığıyla tanışmıştır, ve programın yönetmeni Zeynep Molho'dur. Sosyal medyada sık sık mutlu bir aile olarak paylaştıkları fotoğraflarla bilinirler ve 15 yıldır evli bir çift olarak birlikte mutlu bir hayat sürdürmektedirler.