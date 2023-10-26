"ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell ne zaman konuşacak? FED kararını nereden öğrenebilirim?" Merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel finans piyasaları bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara büyük bir ilgi gösteriyor. Peki ama Jerome Powell konuşması bugün saat kaçta? İşte detaylar…

Ekonomi uzmanları, Powell'ın bugün yapacağı konuşmaya büyük bir dikkatle yaklaşıyorlar. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının başlama saati ve içeriği büyük bir merak konusu. Peki, Jerome Powell konuşması bugün saat kaçta? ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell ne zaman konuşacak? FED kararını nereden öğrenebilirim? İşte detaylar…

JEROME POWELL KONUŞMASI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Jerome Powell'ın konuşması planlanan saat itibarıyla saat 19.00'de gerçekleşmesi bekleniyor. Powell, 1 Kasım 2023 tarihinde saatler 19.00'u gösterdiğinde FED'in faiz kararını duyurması bekleniyor. Analistler, Fed'in ekonomik faaliyeti istenilen seviyede yavaşlatamadığını ve hala enflasyon tehlikesinin varlığına dikkat çekiyor. Bu nedenle tahvil piyasalarında satış baskısının arttığını ve son 16 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını belirtiyorlar.

ABD MERKEZ BANKASI (FED) BAŞKANI POWELL NE ZAMAN KONUŞACAK?

Fed Başkanı Powell'ın New York Ekonomi Kulübü'nde yapacağı ekonomik duruma ilişkin açıklamaların piyasaların yönünü etkileyeceği beklentisi hakim. Jerome Powell, 1 Kasım 2023 tarihinde saatler 19.00'u gösterdiğinde FED'in faiz kararını duyurması bekleniyor.Uzmanlar, bugün ulusal düzeyde haftalık para ve bankacılık verilerinin yanı sıra ABD'de işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi, konut inşaat başlangıçları ve ikinci el konut satışları ile İsrail-Filistin çatışmasına dair gelişmelerin izleneceğini ifade ediyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde destek seviyelerinin 7.840 ve 7.750, direnç seviyesinin ise 8.000 puan olduğuna dikkat çekiyorlar.

FED KARARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

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