Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Jeremy Rifkin'in kim olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar dünyaca ünlü ekonomist Jeremy Rifkin kimdir, kaç yaşında, nereli? sorusunu yanıtını araştırıyor. Peki, Ekonomist Jeremy Rifkin kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Jeremy Rifkin'in biyografisi....

Jeremy Rifkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu. Yazar, ekonomi ve toplu kuramcısı, aktivist olan Jeremy Rifkin, daha önce Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in danışmanlığını yapmıştı. Peki, Ekonomist Jeremy Rifkin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

JEREMY RİFKİN KİMDİR?

Jeremy Rifkin, Amerikalı bir ekonomik ve sosyal teorisyen, yazar, konuşmacı, siyasi danışman ve aktivisttir. Rifkin, bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, işgücü, toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında 22 kitabın yazarıdır.

Bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, iş gücü, toplum ve çevre üzerindeki etkisi hakkında yirmi iki kitap yazmıştır.

Küresel ekonomik kriz, enerji güvenliği ve iklim değişikliğinin zorluğunu ele alan uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik planı olan "Üçüncü Sanayi Devrimi"nin baş mimarıdır. Üçüncü Sanayi Devrimi, 2007'de Avrupa Parlamentosu tarafından desteklendi.

2008 yılında Avrupa Birliği Başkanlığı sırasında Fransa hükümetine de danışmanlık yapan Rifkin, Angela Merkel, Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Portekiz Başbakanı Janez Janša'ya danışmanlık yaptı. Ayrıca Avrupa Komisyonu'na, Avrupa Parlamentosu'na ve birkaç AB ve Asya devlet başkanına danışmanlık hizmeti verdiği de dikkat çekiyor.