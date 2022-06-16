Jens Stryger Larsen kimdir? Jens Stryger Larsen mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan H aspolatı ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna kattı. Jens Stryger Larsen kimdir? Jens Stryger Larsen mevkisi n, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Doğum tarihi: 21 Şubat 1991

(31 yaşında)

Sakskobing, Danimarka

Jens Stryger Larsen (d. 21 Şubat 1991), sağ bek mevkiinde oynayan Danimarkalı millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giymektedir.

Stryger Larsen, Brøndby IF formasıyla ilk maçına Kasım 2009'da FC Nordsjælland karşısında çıktı. Brøndby'de geçirdiği süre boyunca, enerjisi nedeniyle Brøndby taraftarları arasında çok popüler oldu ve 2010-2011 sezonunun başından itibaren Brøndby'de düzenli olarak forma giydi. Ağustos 2010'da Danimarka medyası tarafından Danimarka'daki en büyük yeteneklerden biri olarak gösterildi.